МКАД полностью покроют камерами видеонаблюдения

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы планирует в этом году полностью оснастить МКАД камерами видеонаблюдения. Это позволит быстрее реагировать на любые внештатные ситуации на дороге.

Кроме того, на МКАД появятся дополнительное освещение, новые системы навигации и аварийные карманы. Также планируется усилить контроль за проведением ремонтных работ на кольцевой автодороге.

По данным ведомства, в прошлом году на МКАД произошло почти 750 аварий с пострадавшими. Большая часть ДТП случилась из-за превышения скорости. В этой связи департамент обратился к водителям с просьбой "осознанно подходить к управлению автомобилем".

"Только вместе мы сможем снизить количество аварий и погибших на дорогах", – заявил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале Дептранса.