СБУ заявила о подготовке уничтожения мощностей "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины проводит проверку авиационного предприятия "Мотор Сич" в Запорожье. По данным СБУ, там готовится уничтожение производственных мощностей. "Мотор Сич" производит газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов и является предприятием оборонного и народнохозяйственного значения.

СБУ ведет следственно-оперативные действия, передает ТАСС. В совершении противоправных действий подозревают две компании-инвестора – DCH и китайскую Skyrizon, против которой несколькими днями ранее были введены санкции. Также под санкции попал ключевой акционер этой компании Ван Цзин.

Санкции, введенные Зеленским, подразумевают блокировку активов фирмы, ограничение торговли, запрет на сделки с ценными бумагами и предотвращение вывода капитала с Украины. Китайские инвесторы приобрели 56 процентов акций "Мотор Сич" еще в 2016 году, но СБУ наложила на ценные бумаги арест. В течение трех лет акционеры не получали дивидендов и не могли влиять на действия менеджмента. Китайская сторона оценивает ущерб в 3,5 миллиарда долларов.

В августе 2020 года DCH и Skyrizon подали совместную заявку на покупку доли в "Мотор Сич". Прокуратура Украины после этого арестовала акции предприятия.

"Мотор Сич" поставляет свою продукцию в более чем сто стран. Кроме двигателей для летательных аппаратов, "Мотор Сич" выпускает энергетическое и газовое оборудование.