Россия заняла седьмое место в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону

В польском городе Душники-Здруй смешанной эстафетной гонкой завершился чемпионат Европы 2021 года по биатлону. Победителями гонки стали спортсмены из Норвегии.

Норвежцы Эрленн Бьентегор, Сиверт Гутторм Баккен, Эмили Охейм Калькенберг и Осне Скреде преодолели дистанцию за один час одну минуту 23,7 секунды.

Второе место заняли немцы Ванеса Фойг, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук и Филипп Наврат (+30,7), а замкнули тройку лидеров украинцы Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цимбал и Артем Прима (+52,5).

Россияне Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили заняли седьмое место.

Таким образом, сборная России осталась без золотых наград на чемпионате Европы-2021 и заняла седьмое место в медальном зачете. Первое место разделили команды Латвии и Польши.