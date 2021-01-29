Биатлон. Халили и Шевченко с медалями чемпионата Европы

Две медали сборной России принес очередной день чемпионата Европы по биатлону, который продолжается в польском городке Душники-Здруй. Карим Халили и Анастасия Шевченко стали призерами спринтерских гонок, соответственно, серебряным и бронзовой.

Женщины бежали свою дистанцию 7,5 км с двумя огневыми рубежами первыми и мини-сенсацию совершила латвийская биатлонистка Байба Бендика, которая одержала победу даже с одним промахом. Ее время – 22 мин. 0,7 сек. Второй стала норвежка Каролине Эрдал, третьей – Шевченко. Россиянки Лариса Куклина и Валерия Васнецова заняли 4-е и 5-е места.

Мужчины бежали 10 км и также стреляли дважды – лежа и стоя. Выиграл швейцарец Мартин Ягер, который был точен на стрельбе и показал время 27 мин. 19,2 сек. Халили отстал на 7 секунд, третьим стал немец Йоханнес Кюн. Наши Даниил Серохвостов – десятый, Семен Сучилов – 23-й.