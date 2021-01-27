Россиянка Куклина завоевала бронзу чемпионата Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону в Польше завершилась индивидуальная гонка среди женщин. Российская биатлонистка Лариса Куклина стала бронзовой медалисткой.

Куклина допустила один промах на стрельбе и проиграла ставшей первой польке Монике Хойниш 15,5 секунды. Победительница же при одном промахе проехала дистанцию в 15 километров за 45 минут 17,1 секунды. Второе место – у украинки Анастасии Меркушиной (+2,9 сек.).

Также отметим, что в Топ-5 также вошла еще одна представительница России Анастасия Шевченко, уступившая Хойниш 35,5 секунды. Она стала четвертой.