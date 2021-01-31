Российские биатлонисты заняли третье месте в супермиксте на чемпионате Европе

Сборная России, за которую выступали Лариса Куклина и Евгений Гараничев, заняла третье место на чемпионате Европы по биатлону. Соревнования проходят в польском городе Душники-Здруй.

Победу в гонке одержала немецкая пара Штефани Шерер и Юлиус Штрелов. Команда России, за которую выступали Лариса Куклина и Евгений Гараничев, претендовала на второе место. Но опытный Гараничев уступил на финише французу Эмильену Клоду.

Программу чемпионата Европы продолжит смешанная эстафета. Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 15.00.