Куклина упустила победу в гонке преследования на чемпионате Европы

Лариса Куклина заняла четвертое место в гонке преследования на проходящем в Польше чемпионате Европы по биатлону. Победу одержала полька Камила Зук.

Лариса Куклина лидировала перед заключительной стрельбой и имела хорошие шансы на победу. Но неточный выстрел отбросил россиянку на четвертое место. Победу одержала стрелявшая без промаха Камила Зук. На 13,4 секунды отстала норвежка Каролина Эрдаль. Бронза у еще одной норвежской биатлонистки Осне Скреде.

Наталья Гербулова пришла на финиш восьмой. 17-е место у Анастасии Гореевой, 26-й стал Анастасия Шевченко. Полина Шевнина на 27-м месте. Валерия Васнецова оказалась 29-й.