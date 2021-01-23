Биатлон. Гараничев и Куклина поедут на чемпионат Европы

Определен состав биатлонной сборной России, которая отправится в Польшу на чемпионат Европы нынешнего сезона. Тренерский штаб назвал имена 14 спортсменов, которые будут бороться за награды первенства в местечке Душники-Здруй с 27 по 31 января.

Главной фигурой мужской команды, безусловно, станет Евгений Гараничев, который трижды побеждал на континентальных первенствах, в том числе в 2017 году в городке Душники-Здруй. Вместе с ним в состав сборной включены: Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов и Карим Халили.

У женщин явного лидера нет, но все же стоит выделить трех спортсменок – Ларису Куклину, Валерию Васнецову и Наталью Гербулову. Вместе с ним на старт в Польше будут выходить Анастасия Гореева, Екатерина Носкова, Полина Шевнина и Анастасия Шевченко.

Чемпионат континента не впервые пройдет в Польше, первенство состоится с 27 по 31 января. В программе соревнований у мужчин и женщин индивидуальные и спринтерские гонки, гонка преследования, а также две смешанные эстафеты.