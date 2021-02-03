Польховский назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с главным тренером Валерием Польховским определил состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира. Всего в состав мужской и женской команды включено по шесть биатлонистов.

Женскую сборную России будут представлять Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина, о чем сообщает ТАСС.

За мужскую сборную России выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Граничев и Карим Халили.

Отмечается, что состав национальной команды останется без изменений, если к российским биатлонистам не возникнет вопросов со стороны Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону состоится с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.