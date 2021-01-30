Польховский назвал биатлонистов для участия в чемпионате мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал имена троих биатлонистов, которые войдут в состав национальной команды для участия в предстоящем чемпионате мира. Это Лариса Куклина, Евгений Гараничев и Саид Каримулла Халили.

Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира. Поедет на чемпионат и Гараничев, – цитирует Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России. – Евгений – опытный спортсмен, который все умеет и знает. Он нужен команде. Точно поедет на чемпионат мира и Халили. Мы рассчитываем, что Карим еще разбежится".

Напомним, что чемпионат мира состоится с 10-го по 21-е февраля в словенской Поклюке.