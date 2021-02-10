В словенской Поклюке стартует чемпионат мира по биатлону

Российские биатлонисты начинают борьбу за медали чемпионата мира, который состоится с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке. Турнир откроется смешанной эстафетой, а завершится масс-стартами. Согласно решению CAS, россиянам нельзя будет использовать на соревнованиях гимн и флаг страны.

Сборная России выступит на чемпионате мира под названием RBU (Russian Biathlon Union). В случае победы нашей команды на церемонии награждения вместо гимна России прозвучит гимн Международного союза биатлонистов.

В российскую сборную вошли 12 спортсменов: Светлана Миронова, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Карим Халили, Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Евгений Гараничев и Эдуард Латыпов. Состав национальной команды был согласован в WADA.

Уже известно, что в смешанной эстафете за Россию выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова. Гонка пройдет 10 февраля. Она стартует в 17:00 по московскому времени.

Далее состоится мужской спринт (12 февраля). На следующий день запланирован женский спринт. Гонки преследования намечены на 14 февраля. Далее пройдут индивидуальные гонки у женщин (16 февраля) и мужчин (17 февраля). Сингл-микст состоится 18 февраля. 20 февраля болельщиков ожидают женская и мужская эстафеты. В заключительный день соревнований, 21 февраля, пройдут масс-старты.