Российские биатлонисты выступят на чемпионате мира под флагом СБР

На ближайшем чемпионате мира по биатлону наша команда выступит под флагом Союза биатлонистов России. В качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

. Сборная России не может использовать государственную символику на экипировке. При этом разрешено размещать цветовую гамму флага России. Поэтому на первенстве мира наша команда выступит под флагом Союза биатлонистов России. Также наша команда будет выступать под гимном Международного союза биатлонистов (IBU).

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке. Первенство мира стартует 10 февраля и продлится до 21.