Российским биатлонистам запретили публиковать флаг страны в соцсетях

Российским биатлонистам, а также другим представителями национальной команды запретили в период проведения чемпионата мира публиковать в социальных сетях изображения государственных символов страны, включая флаг и герб.

Как сообщает ТАСС, в Международном союзе биатлонистов (IBU) отметили, что за нарушение запрета российской команде может быть вынесено предупреждение.

В декабре Спортивный арбитражный суд вынес вердикт по спору WADA с РУСАДА. Российским спортсменам запретили выступать под своим флагом и гимном на международных соревнованиях в течение двух лет – до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по биатлону примет словенская Поклюка. Турнир пройдет с 10 по 21 февраля. На первенстве мира наша команда выступит под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и будет использовать гимн Международного союза биатлонистов (IBU).