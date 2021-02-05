Все биатлонисты сборной России допущены до участия в чемпионате мира

В пятницу, 5 февраля, Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что сборная России в полном составе допущена до участия в чемпионате мира, который пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

"Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР", – сообщили ТАСС в IBU.

В среду Союз биатлонистов России по просьбе IBU предоставил расширенную заявку команды на тот случай, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) откажет кому-то в участии в турнире.

СБР включил в состав мужской и женской команды по шесть спортсменов. В женскую сборную вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич и Лариса Куклина, а в мужскую – Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Граничев и Карим Халили.

Ранее стало известно, что сборная России не сможет использовать на мировом первенстве государственную символику. Таким образом, на чемпионате мира российские спортсмены выступят под флагом СБР, а в качестве гимна будет использован гимн IBU.