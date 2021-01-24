Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Италии

В итальянском Антхольце в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров с восемью огневыми рубежами.

Первенствовали по итогам гонки российские спортсменки Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева, преодолевшие дистанцию за один час семь минут 32,4 секунды.

Второе место заняли немки Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман и Франциска Пройс (+11 секунд), а замкнули тройку лидеров француженки Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Жюстин Бреза и Жулия Симон (+21.2).

Также в первой десятке финишировали сборные Италии (+40,5), Белоруссии (+46,5), Норвегии (59,6), Швеции (+1.09,7), Швейцарии (+1.09,9), Украины (+1.09,9) и Чехии (+1.10,2).