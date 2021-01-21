Биатлон. Три россиянки в Топ-10 гонки Кубка мира на 15 км

Победой австрийки Лизы-Терезы Хаузер завершилась в итальянской Антерсельве стартовая гонка седьмого этапа Кубка мира по биатлону. В женской индивидуальной гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами наши Евгения Павлова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева вошли в десятку лучших.

В "индивидуалке" очень многое решает стрельба, ведь за каждый промах спортсменки получают минуту штрафа и, как правило, две и более пуль, пущенных в "молоко", лишают шансов на успех. Хаузер промахнулась однажды, но бежала просто великолепно и показала лучшее время – 42 мин. 29,3 сек. (1 промах).

Второй стала украинка Юлия Джима с нулем в графе "промахи", третьей – француженка Анаис Шевалье. Два промаха не позволили итальянке Доротее Вирер попасть в призеры – она четвертая.

Россиянки тоже не обошлись без потерь на стрельбе. Павлова с двумя промахами шестая, Миронова (2 промаха) – седьмая, Кайшева (2) – девятая. Лариса Куклина промазала лишь однажды, но бежала не быстро, и она на 14-м месте. Провалили стрельбу Татьяна Акимова (5 промахов и 54-е место) и Ирина Казакевич (6 и 65-е).