Биатлон. Симон выиграла масс-старт, Миронова – шестая

Программа очередного соревновательного дня этапа Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве стартовала женским масс-стартом. В нем приняли участие наши Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Лариса Куклина. Победила же француженка Жюли Симон.

На первом рубеже Миронова и Павлова стреляли точно и сохраняли шансы на высокое место, а вот Кайшева и Куклина допустили по промаху и сразу резко упали в рейтинге. Вторая стрельба сохранила для наших девушек статус-кво и Миронова даже поднялась в Топ-4 гонки.

Третий стрелковый рубеж – первый при стрельбе стоя, – не удался Кайшевой, которая, получив еще два промаха, совершенно точно оставила себе шансы побороться максимум за Топ-20. Надо сказать, что три другие наши девушки послали все пули точно в цель, Миронова ушла с рубежа первой, Павлова – третьей, Куклина – 12-й.

Самый сложный четвертый рубеж принес неудачи и Мироновой (промах, всего – 2, итоговое 6-е место), и Павловой (2, 11-е), только Куклина (1, 12-е) совладала с нервами, но она бежала чуть хуже подруг. Кайшева осталась с тремя промахами и заняла 22-ю строчку протокола. В итоге

Симон смогла выиграть, несмотря на 3 промаха: она была быстрее всех на дистанции и ее время – 37 мин. 5,5 сек. Призерами стали шведка Ханна Оберг и австрийка Лиза-Тереза Хаузер, промахнувшиеся по разу.