Кубок мира по биатлону. Женский масс-старт выиграла Симон

Гонкой с общего старта у женщин завершился в немецком Оберхофе очередной этап Кубка мира по биатлону. Ветер мешал спортсменкам, не одна из которых не прошла чисто стрельбу. Победу одержала француженка Жюлия Симон, лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 11-е место.

Но надо отдать должное Симон, которая, промахнувшись три раза, тем не менее показала лучшее время – 40 мин. 11,1 сек. (3 промаха). Немка Франциска Пройс отстала на 3,9 сек., допустив 2 промаха, а третьей стала шведка Ханна Оберг, которая три пули послала в "молоко".

Миронова также стреляла не важно – 4 промаха и 33,3 сек. отставания от чемпионки. А вот у Ульяны Кайшевой с тремя промахами на рубежах, был гораздо хуже ход по лыжне – она заняла только 19-е место.