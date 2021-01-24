Впервые за два года: победа российских биатлонисток

Женская сборная России впервые за два года выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону. На финише российская команда опередила сборную Германии и Франции. Это третья золотая медаль наших биатлонистов на этапах Кубка мира в этом сезоне. В лыжных гонках у российской команды, напротив, медаль отобрали.

Два года ожиданий, жеваные перчатки, тысячи сожженных нервных клеток болельщиков позади: женская биатлонная четверка из России выигрывает золото этапа Кубка мира. Два года российские биатлонистки в эстафете не поднимались на первую строчку подиума. И наконец это произошло – на седьмом этапе в итальянском Антхольце.

Сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой на восьми огневых рубежах использовали 9 дополнительных патронов. Отставшие на 11 секунд немки стреляли точнее, но россиянки выиграли ходом.

Россия набирает ход накануне чемпионата мира. Бледный старт сезона сменил раскрашенный победами и подиумами январь: золото Александра Логинова в индивидуальной гонке, бронза в мужской и победа в женской эстафете. Российская команда мощно прибавляет перед главным стартом сезона.

Вирус скандалов биатлонной команды подхватили лыжники: Россию лишили бронзовой медали в эстафетной гонке на этапе Кубка мира. Все из-за того, что лидер нашей команды и мирового сезона Александр Большунов после финиша сбил финского лыжника Йони Мяки. На последних метрах дистанции финн подрезал Большунова, из-за чего россиянин потерял темп, отмахнулся палкой и врезался в соперника.

Бронза, выигранная первой эстафетной командой России во главе с Большуновым, после дисквалификации лидера Кубка мира досталась второй российской команде. Похоже, что против неудержимого на лыжне россиянина соперники решили бороться с помощью мелких пакостей и вывода спортсмена из себя.

Финн своего добился. Ранее в гонке на 30 километров Большунов вел борьбу с несколькими норвежскими лыжниками, но перед финишем попал в завал с Хансом Кристером Холунном. Оба спортсмена из-за падения потеряли шансы на подиум и после финиша обвиняли друг друга в неспортивном поведении, считая, что каждый упал нарочно, чтобы отобрать у другого победу.