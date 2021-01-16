Россиянки заняли четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

В немецком Оберхофе в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафетная гонка четыре по шесть километров с восемью огневыми рубежами.

Первенствовали по итогам гонки немецкие спортсменки Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Денизе Херрман и Франциска Пройс, преодолевшие дистанцию за один час 14 минут 31,5 секунды.

Второе место заняли белорусские биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина (+17,4 секунды), а замкнули тройку лидеров шведки Мона Брорссон, Линн Перссон, Эльвира Эберг и Ханна Эберг (+35,7).

Россиянки Евгения Павлова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева показали четвертый результат.