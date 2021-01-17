Российские биатлонистки победили в эстафете Кубка IBU в Арбере

В немецком Арбере в рамках первого этапа Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) состоялась женская эстафетная гонка, победу в которой одержала сборная России.

Россиянки Валерия Васнецова, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко и Татьяна Акимова преодолели дистанцию за один час восемь минут 10,4 секунды.

Второе место заняли шведки Ингела Андрессон, Тильда Юханссон, Анна Магнуссон и Элизатеб Хегберг (+37,2 секунды), а замкнули тройку лидеров немки Франциска Хильдебранд, Штефани Шерер, Ванесса Фойгт и Марион Дайгентеш (+1.9,7).