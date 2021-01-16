Акимова и Шевченко выиграли спринт на биатлонном Кубке IBU

В немецком Арбере продолжаются старты первого этапа Кубка IBU по биатлону. Очередным видом программы стал женский спринт. Двойную победу в гонке с двумя огневыми рубежами одержали россиянки Татьяна Акимова и Анастасия Шевченко.

Обе наши спортсменки не смогли обойтись без промахов в тире, но даже совершив по одному промаху, они показали лучшее время. Акимова показала результат 22 мин. 58,1 сек., Шевченко отстала всего на 0,4 секунды.

Третьей в спринтерской гонке стала француженка Камиль Бенед. Другие российские спортсменки заняли следующие места: Анастасия Гореева (2 промаха) – 15-е место, Елизавета Каплина (2) – 18-е, Тамара Воронина (1) – 24-е, Валерия Васнецова (3) – 25-е, Полина Шевнина (1) – 26-е, Ольга Мощенкова (4) – 64-е.