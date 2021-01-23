Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU. Соревнования проходят в немецком Арнер-Цвизеле.

Российская команда, за которую выступали Анастасия Гореева, Валерия Васнецова, Карим Халили и Даниил Серхвостов затратила 15 дополнительных патронов. Кроме того, нашим спортсменам пришлось пробежать штрафной круг. Но эти обстоятельства не помешали нашей четверке занять первое место с результатом 1 час 22 минуты 52,8 секунды. Занявшее второе место французы отстали на 40,3 секунды. Третье место у команды Норвегии.

Ранее состоялся сингл-микст. Россияне Ольге Мощенкова и Евгений Идинов заняли восьмое место. Победу одержали норвежцы. На втором месте команда Италии, на третьем – немцы.