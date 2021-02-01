"Нью-Джерси" одержал победу в Баффало, Гусев и Куликов очков не набрали

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз" на выезде обыграл команду "Баффало Сэйбрз" – 5:3. "Дьяволы" прервали серию из трех поражений.

У победителей по две шайбы забросили Майкл Маклаунд (1-я, 51-я минуты) и Майлз Вуд (40, 60), а также единожды отличился Андреас Юнссон (20), а у хозяев льда голами отметились Кертис Лазар (35), Расмус Далин (36) и Расмус Ристолайнен (44).

Российские хоккеисты "Дэвилз" Дмитрий Куликов, Никита Гусев и Михаил Мальцев результативными действиями не отметились. Куликов провел на льду 20 минут 37 секунд, Гусев – 13 минут 41 секунду, а Мальцев – 10 минут 20 секунд.

"Нью-Джерси" с десятью очками поднялся на пятое место в Восточном дивизионе, а "Баффало" в нем же расположился строчкой ниже, имея в активе также десять баллов. Для "Сэйбрз" это поражение стало вторым в последних пяти встречах лиги.