Грабитель разбил несколько бутылок об голову продавщицы подмосковного магазина

С настоящим садистом столкнулась сотрудница круглосуточной торговой точки в Жуковском. Сорокалетний мужчина порезал женщину, разбил об ее голову несколько пивных бутылок, а затем надел ведро и начал требовать деньги и украшения, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Около трех часов ночи злоумышленник пробрался в подсобку магазина на улице Дугина и напал на продавщицу. Та дала ему отпор, но мужчина пустил в ход нож, а затем обрушил на голову несчастной запасы алкоголя. После измывательств он потребовал отдать ему не только все деньги, но и снять украшения.

Пострадавшая сомневается, удалось ли ей выжить, если бы не трое посетителей, которые откликнулись на ее призыв о помощи. Именно они догнали и скрутили подозреваемого, у которого при себе, помимо ножа, был пистолет.

Сумма похищенного составила 160 тысяч рублей. Подозреваемого в разбое, который уже был судим, взяли под стражу.