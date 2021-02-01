Во Владивостоке на скользкой дороге грузовик едва не влетел в окна дома

Во Владивостоке большегруз едва не влетел в окна многоквартирного жилого дома. Всему виною скользкая дорога. Машину остановили трубы теплотрассы.

Происшествие случилось на улице Калинина, передает ГТРК "Владивосток" в эфире телеканалов "Россия 1" и "Россия 24". Водитель большегруза не справился с управлением, съехал с дороги и уперся в теплотрассу. Еще бы чуть-чуть и тяжеловес въехал бы в окна дома. Внедорожник, припаркованный на пути аварии, остался стоять, но был поврежден.

В комментариях пользователи отмечают, что последствия могли быть более трагичными:

- Фуру труба остановила, иначе въехала бы в квартиры.

- А если трубы рвануло, тогда была бы еще и коммунальная авария.