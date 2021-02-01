"Барселона" обошла "Реал" после победы над "Атлетиком"

В Барселоне состоялась встреча 21-го тура чемпионата Испании по футболу между одноименным клубом и "Атлетиком" из Бильбао. Сине-гранатовые обыграли соперника со счетом 2:1. Эта победа позволила команде Рональда Кумана выйти на второе место в Ла Лиге.

За каталонский клуб мячи забили Лионель Месси (20-я минута) и Антуан Гризманн (74-я). Еще один гол в собственные ворота отправил защитник "Барселоны" Жорди Альба. Это произошло на 49-й минуте.

Отметим, что мяч Лионеля Месси стал для него уже 650-м в составе сине-гранатовых.

"Барселона" набрала 40 очков и обошла в турнирной таблице мадридский "Реал", опустившийся на третью строчку. Лидером чемпионата Испании остается "Атлетико" из Мадрида. В его активе 50 баллов и одна игра в запасе.