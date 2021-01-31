"Барселона" будет судиться с газетой, разгласившей детали контракта Месси

Испанской газете El Mundo предстоит ответит на иск "Барселоны" в суде. Ранее издание опубликовало информацию о контракте Лионеля Месси.

В публикации говорилось, что за четыре года действия контракта, "Барселона" должна была выплатить Месси 555 миллионов евро. Действие контракта истекает в конце июня, и аргентинец не собирается его продлевать.

Как сообщает ТАСС, "Барселона" считает, что El Mundo нарушила закон, опубликовав документ, основанный на принципе конфиденциальности. Имиджу клуба и Лионеля Месси нанесен ущер, поэтому клуб будет подавать на издание в суд.