"Барселона" платила Месси баснословные деньги

Сумма выплат "Барселоны" Лионелю Месси за последние четыре года превысила полмиллиарда евро. Это стало известно после раскрытия деталей контракта.

Действующий контракт Месси с "Барселоной" был заключен в 2017 году и рассчитан до 30 июня 2021 года. Согласно документу аргентинец должен получить 555 миллионов евро. В эту сумму входят зарплата, премиальные и подъемные. 78 миллионов Лионель должен был получить за лояльность, сообщает "Спорт-Экспресс".

В настоящее время "Барселона" испытывает серьезные финансовые затруднения. Не исключено, что они связаны и с чересчур щедрым контрактом капитана.