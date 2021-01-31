Месси может расторгнуть контракт с "Барселоной" из-за утечки информации

Публикация газетой El Mundo деталей контракта Лионеля Месси с "Барселоной" вызвала гневную реакцию футболиста. Согласно договору Месси должен получить 555 миллионов евро за четыре года.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Лионель Месси был очень разозлен публикацией секретной информации. "Если утечка отразится на мне или моей семье, то все кончено", сказал Месси, намекая на досрочное расторжение контракта с "Барселоной". Действующее соглашение рассчитано до конца июня 2021 года.

Кроме того, Месси собирается подать в суд на лиц, виновных в утечке информации. В их число входит и президент клуба Хосеп Бартомеу.