"Барселона" задолжала Месси 63,5 млн евро

Затруднительная финансовая ситуация футбольной "Барселоны" обретает новые последствия. У каталонцев появляются задолженности перед футболистами. В их числе и капитан команды Лионель Месси.

33-летний лидер "Барселоны" не получил положенные ему на этом этапе сезона 72 миллиона евро, сообщает Marca. К февралю 2021-го года клуб заплатил Месси лишь 8,5 миллионов, а остальные 63,5 миллиона каталонский клуб своему капитану задолжал.

Эта сумма включает в себя бонусы за нахождение в заявке команды на матчи "Барселоны", а также имиджевые права.

Напомним, что накануне "Барселона" оказалась в эпицентре скандала после того, как испанские СМИ разгласили детали контракта клуба с Месси. В том числе и то, сколько каталонцы заплатили аргентинцу за предыдущие четыре года.

В "Барсе" заявили о подаче иска в суд на газету, распространившую эту информацию.