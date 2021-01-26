Футболистам "Барселоны" задерживают зарплату

Финансовые проблемы не позволили "Барселоне" выплатить зарплату футболистам. При этом сами игроки согласились с сокращением жалования.

Как сообщает ТАСС, "Барселона" платит зарплату в два приема – в июне и декабре. Но в последнем месяце 2020 года футболисты не получили причитающиеся им деньги. Клуб обещает погасить долги в феврале.

Долги клуба перевалили за миллиард евро. Прошлой осенью игроки после споров приняли предложение клуба о сокращении зарплат. Однако они не получили деньги даже после урезания зарплатной ведомости.