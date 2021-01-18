Месси грозит длительная дисквалификация

Первое за время выступлений в "Барселоне" удаление Лионеля Месси может повлечь за собой серьезные последствия. Аргентинцу грозит дисквалификация на 12 матчей.

В конце дополнительного времени финального матча за Суперкубок Испании Месси ударил сзади по голове полузащитника "Атлетика" Асиера Вильялибре. Лионель был впервые удален в своем 753 матче за "Барселону". Его команда уступила с результатом 2:3.

Как сообщает РИА Новости, срок дисквалификации Месси зависит от того, как будет расценено его нарушение правил. Обычно подобные поступки оборачиваются пропусками 1-3 матчей. Однако если действия Лионеля будут оценены, как умышленная агрессия, то капитану "сине-гранатовых" грозит 12-матчевая дисквалификация.