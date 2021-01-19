Месси дисквалифицирован на два матча за отмашку от соперника

Первая в карьере красная карточка обернулась для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси двухматчевой дисквалификацией. Такое решение было принято в отношении 33-летнего аргентинца, грубо сфолившего на сопернике из "Атлетика" во время финала Суперкубка Испании.

Об этом сообщает испанское издание Marca. Таким образом, Месси избежал более сурового наказания. Изначально сообщалось, что за жесткую отмашку от игрока баскской команды ему выпишут 12 матчей отстранения от игр.

Теперь Месси не сможет помочь своей команде в матче Кубка страны против "Корнельи" и в игре с "Эльче" в чемпионате.

Напомним, что эпизод произошел за минуту до окончания дополнительного времени матча. На тот момент счет был уже 3:2 в пользу "Атлетика", таким он и остался. Команда из Страны басков обыграла "Барселону" и завоевала Суперкубок Испании.