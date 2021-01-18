"Атлетик" выиграл Суперкубок Испании, Месси был удален

"Атлетик" стал обладателем Суперкубка Испании. В решающем матче клуб из Бильбао обыграл "Барселону" 3:2 в дополнительное время.

"Барселона" дважды вела в счете после ударов Антуана Гризманна, но баски оба раза сравнивали счет. Сначала это сделал Оскар Де Маркос, а в самом конце второго тайма Равновесие востаноил Асиер Вильялибре. 90 минут не выявили победителя – 2:2.

На четвертой минуте дополнительного времени Игьяки Вильямс нанес точный удар по воротам "Барсы" и вывел "Атлетик" вперед 3:2. Попытки каталонцев отыграться оказались тщетными. В конце игры Лионель Месси отмахнулся рукой от Вильялибре и впервые за время выступления в "Барселоне" был удален с поля.

"Атлетик" победил 3:2 и взял реванш за поражение в недавнем матче Ла Лиги. В полуфинале "львы" нанесли поражение "Реалу" 2:1. Клуб из Страны Басков в третий раз овладел Суперкубком Испании. В последний раз футболисты из Бильбао выигрывали этот трофей в 2015 году.