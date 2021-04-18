"Барселона" разгромила "Атлетик" и выиграла Кубок Испании

Кубок Испании по футболу завоевала "Барселона". В решающей встрече, которая прошла на стадионе "Олимпико де Севилья – Ла Картуха" в Севилье, каталонцы играли с "Атлетиком" из Бильбао и победили, забив в ворота конкурентов четыре гола – 4:0.

Матч прошел при огромном преимуществе "Барсы", тем более странно, что счет был открыт только на 60-й минуте, когда отличился Гризманн. Но до конца встречи каталонцы отличились еще трижды: Де Йонг и Месси (дважды). При этом победители в три раза больше владели мячом (76:24), а в створ ворот попали 8 раз, в то время как баски угрожали им всего однажды.

"Барселона" стала в 31-й раз обладателем Кубка короля, как еще называют второй по значимости испанский турнир, и это – рекорд. Еще 11 раз "сине-гранатовые" играли в финалах. "Атлетик" проводил свой 38-й финал и это его 15-е поражение. Интересно, что Барслона и Бильбао стоят в списке номинантов выше мадридского "Реала", на счету которого 19 титулов обладателя Кубка.