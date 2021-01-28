"Барселона" и "Севилья" вышли в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу "Барселона" на поле стадиона "Кампо де Вальекас" в Мадриде одержала волевую победу над командой "Райо Вальекано" – 2:1.

У победителей голами отметились Лионель Месси и Френки де Йонг, забившие на 69-й и 80-й минутах встречи, а у хозяев поля единожды на 63-й минуте отличился Франсиско Гарсия.

В параллельной встрече "Севилья" разгромила "Валенсию", отправив в ворота соперника три безответных мяча. Дубль оформил Люк де Йонг и один мяч забил Иван Ракитич. Российский хавбек "летучих мышей" Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

Таким образом, "Барселона" и "Севилья" вышли в следующую стадию турнира. Своих соперников по четвертьфиналу Кубка Испании обе команды узнают позднее в результате жеребьевки