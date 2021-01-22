"Барселона" с трудом обыграла команду 3-го дивизиона в Кубке Испании

Футбольный клуб "Барселона" вышел в 1/8 финала Кубка Испании. За путевку в следующий этап турнира каталонцы сражались с командой третьего дивизиона "Корнельей". Обыграть соперника игроки из Каталонии смогли только в дополнительное время.

В основное время соперники голов не забили. Однако дважды футболисты "Барселоны" не смогли реализовать пенальти – сначала в первом тайме свой удар смазал Миралем Пьянич, а после перерыва возможность вывести свою команду вперед упустил и Усман Дембеле.

Победитель был выявлен в дополнительные полчаса. Дембеле реабилитировался и забил первый гол встречи. Вскоре счет был удвоен Мартином Брайтуайтом, установившим окончательный результат матча.

В еще одном матче 1/16 финала "Атлетик" из Бильбао обыграл "Ибицу" со счетом 2:1 и также вышел в следующий этап Кубка Испании.