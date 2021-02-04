"Барселона" летела "Гранаде" 0:2. Но выиграла в овертайме

Весьма занимательным получился очередной матч Кубка Испании между "Гранадой" и "Барселоной". Хозяева до 88-й минуты вели со счетом 2:0, однако каталонцы спаслись в основное время, а в дополнительное в игре на встречных курсах победили – 5:3.

Матч с самого начала "Барсе" не удавался. И когда на 33-й минуте Кенеди, а на 47-й Сольдадо отметились голами, все выглядело вполне логично. Время шло, а фаворит никак не мог забить. И все же на 88-й минуте Гризманн, а в компенсированное время Альба перевели игру в овертайм.

30 минут дополнительного времени также ознаменовались четырьмя голами, но на сей раз преимущество было на стороне гостей. Гризманн, де Йонг и Альба забили "Гранаде", а у той отличился Вико с пенальти. Счет получился не вполне футбольным, но "Барселона" выиграла и идет дальше в Кубке.