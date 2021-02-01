Лежал на обочине. Тело замерзшего мужчины было найдено в Саратовской области

Обстоятельства смерти 60-летнего мужчины устанавливаются Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Саратовской области, сообщает ГТРК "Саратов" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По предварительным данным, 31 января на улице Зелёной житель села Даниловка Аткарского района обнаружил человека. Мужчина лежал на обочине дороге и не подавал признаков жизни. Прохожий попытался оказать ему помощь, но пострадавший был уже мёртв.

Позже выяснилось, что им оказался 60-летний житель данного села. Следователи СК, проведя осмотр места происшествия, отметили, что насильственных признаков смерти на теле обнаружено не было. Предположительно, смерть жителя могла наступить из-за переохлаждения.

Сейчас уполномоченные службы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.