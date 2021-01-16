Мужчина насмерть забил пожилого соседа

В Саратовской области задержан подозреваемый в совершении убийства, об этом в субботу, 16 января, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, тело 66-летнего мужчины было найдено в его доме, расположенном в селе Сплавнуха Красноармейского района, утром в минувший четверг.

Эксперты установили, что смерть пенсионера наступила от побоев – у потерпевшего нашли травму головы, отек мозга и переломы ребер.

Вскоре у правоохранителей появился подозреваемый – им оказался 42-летний сосед погибшего, который уже стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье о причинении тяжкого вреда, здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.