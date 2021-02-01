Мужчина пытался зарубить топором ребенка сожительницы в Тверской области

В Тверской области в отношении 40-летнего жителя деревни Столыпино Зубцовского района возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего", сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Согласно озвученной следствием версии, попытка убийства произошла 31 января 2021 года. Тогда мужчина, схватив сына своей сожительницы, применил к нему физическую силу, а после ударил его топором. Ребёнок получил рубленую рану левого предплечья и открытый перелом левой лучевой кости. Мать вовремя вмешалась и спасла сына: мужчина намеревался убить малолетнюю жертву.

Уполномоченные органы уже провели осмотр места происшествия. Подозреваемый задержан и опрошен. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Назначена судмедэкспертиза. Расследование продолжается.