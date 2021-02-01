"Ливерпуль" арендует оборонца сборной Турции Кабака

Английский "Ливерпуль" собирается арендовать игрока оборонительной линии футбольной сборной Турции и немецкого "Шальке-04" Озана Кабака. При этом действующие чемпионы Англии намерены включить в договор об аренде опцию выкупа футболиста.

Детали возможной сделки, о которой некоторые эксперты говорят, как о деле вполне решенном, стали известны немецкому изданию Bild. Согласно этим данным, сделка будет оформлена как аренда с опцией выкупа за 30 млн евро. Также сообщается, что на замену Кабаку "Шальке" планирует подписать Шкодрана Мустафи из лондонского "Арсенала".