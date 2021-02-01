В Минздраве пояснили, кому удастся попасть в вытрезвители

В российские вытрезвители будут отправлять людей, находящихся в беспомощном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве пояснили, что вытрезвители — это не принудительное удержание граждан. Размещать там будут тех, чья жизнь находится в опасности, но человек не может помочь себе из-за состояния алкогольного опьянения. При этом пьяный не должен нуждаться в медицинской помощи.

Минздрав также обратил внимание на то, что решение о создании вытрезвителей принимает конкретный регион страны в зависимости от потребности в этом, сообщает ТАСС.

Система вытрезвителей в России возродилась с 1 января текущего года. Главный нарколог страны Евгений Брюн отметил, что учреждения подобного плана — это дома спасения для тех, кто находится в стадии тяжелого опьянения.