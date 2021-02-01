Инфантино: чемпионат мира-2022 пройдет при полных трибунах

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил уверенность в том, что следующий чемпионат мира состоится при заполненных болельщиками трибунах. Турнир намечен 2022 год, его примет Катар.

На брифинге Всемирной организации здравоохранения Инфантино заявил: "У нас будут заполненные трибуны. К тому времени коронавирус будет побежден, и все мы уже научимся жить с этим", – цитирует его в своем Twitter журналист Associated Press Роб Харрис.

Проведение мундиаля впервые в его истории намечено на зимнее время года. Это связано с климатом в Катаре. Старт турнира запланирован на 21 ноября 2022-го года, а его финальный матч состоится 18 декабря.