В Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой

27 человек получили отравление водопроводной водой в Красноярске. При этом отмечается, что воду из под крана пили не все, кому-то было достаточно почистить зубы. В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники коммунальных служб, они поливают из гидранта воду, чтобы ее обновить. Тем временем местные жители уже выкупили в окрестностях все запасы питьевой воды, передает ГТРК "Красноярск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Как уточнили представители службы 005, аварийный отключения проводились 30 января на улицах Дачная, 2-я Огородная, Борисова и Киренского. Согласно информации в соцсетях, именно с этих адресов поступили сообщения об отравлении. Региональное управление Роспотребнадзора также подтвердило вспышку острой кишечной инфекции в Октябрьскои районе.

Компания "Краском", осуществляющая водоснабжение в городе, провела исследование на водозаборе "Гремячий лог". Кроме того, специалисты взяли пробы из распределительной сети и непосредственно в квартирах. Ещё одним звеном в цепи является управляющая компания. Однако в домах, откуда поступали сообщения, они разные. Позже в представители "Краскома" заявили, что забыли дать рекомендации УК и ТСЖ сделать сбросы застоявшейся после аварии воды.

Сейчас ситуация находится на контроле прокуратуры и Роспотребнадзора. К делу также подключился Следственный комитет. Часть пострадавших заявила о намерении обратиться в суд.