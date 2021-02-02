Блинкен: США продолжат оказывать военную и экономическую помощь Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал активную военную и экономическую помощь Украине. Об этом рассказал представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Как отмечается, соответствующее заявление Блинкен озвучил, беседуя по телефону с главой министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Прайс подчеркнул: Блинкен пообещал продолжать активную помощь Незалежной.

Госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты Америки уделяют приоритетное внимание территориальной целостности, суверенитету и евроатлантическим устремлениям Украины.

Блинкен и Кулеба обсудили также ситуацию на востоке Украины и вопроса Крыма. Были затронуты темы экономических реформ, борьбы с коррупцией, пандемии коронавируса COVID-19.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что в отношениях между Украиной и США начался "новый день".