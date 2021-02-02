Подравшийся с Георгиевым Деанджело выставлен на драфт отказов

Руководство "Нью-Йорк Рейнджерс" приняло решение расстаться с американским защитником клуба Тони Деанджело. Хоккеист выставлен на драфт отказов. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Джефф Гортон.

"Мы строим команду и стараемся стать ей как можно скорее. Поэтому мы сказали игроку, что дальше нам с ним не по пути", – цитирует Гортона пресс-служба "Рейнджерс".

Как ранее стало известно The Athletic, Денаджело подрался после матча с "Питтсбургом" с российским вратарем "Нью-Йорка" Александром Георгиевым. Россиянин был вынужден пропустить воскресную тренировку.