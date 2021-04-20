Артемий Панарин может пропустить чемпионат мира по хоккею

Сборной России по хоккею придется обойтись на чемпионате мира без Артемия Панарина. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" не будут чувствовать в турнире, даже если его клуб вылетит из розыгрыша Кубка Стэнли.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", тренерский штаб сборной России намеревался пригласить Панарина в случае досрочного вылета "Рейнджерс" из Кубка Стэнли , но Артемий отказался от участия. Хоккеист объяснил своей решение тяжелым сезоном.

Еще одна причина, вынудившая нападающего "Рейнджерс" отказаться от поездки в Ригу, скандальная ситуация, возникшая после заявления бывшего тренера "Витязя" Андрея Назарова о событиях десятилетней давности. Назаров сообщил, что Панарин, в ту пору игрок подмосковного клуба, нанес побои жительнице Риги, но ситуацию удалось замять с помощью взятки сотрудникам полиции. Слова Назарова не нашли подтверждения, однако ехать в столицу Латвии Артемий не хочет.

"Нью-Йорк Рейнджерс" занимает пятое место в Восточном дивизионе НХЛ и пока не проходит в плей-офф Кубка Стэнли. Артемий Панарин в 34 матчах набрал 52 очка (16 голов и 36 передач).