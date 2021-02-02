Водитель погиб после столкновения с двумя машинами ДПС на западе Москвы

Авария с участием пяти автомобилей произошла на западе Москвы. Под удар вылетевшей на встречную полосу Toyota Camry попали две машины ДПС, сообщают очевидцы.

ДТП произошло около 7 часов утра 2 февраля в районе пересечения Кутузовского проспекта с Минской улицей. По предварительным данным, водитель "японки" не совладал с управлением и очутился во встречном потомке, где зацепил две служебные машины, такси и кроссовер.

Виновник аварии скончался до прибытия фельдшеров, еще два человека, в том числе инспектор ДПС, получили травмы.

На Кутузовском проспекте образовалась пробка, так как три из пяти полос перекрыты для движения.